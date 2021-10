Kas kanamune peaks enne sööma asumist pesema?

Pesemisel on võimalik, et munakoore poorid laienevad ja membraan saab viga. Sellised munad lähevad väga ruttu halvaks ning võivad ka juba enne märgatavat riknemist tervisele ohtlikud olla. Muide, see on ka põhjus, miks poest ostetud munad pole karbis alati täiesti puhtad.