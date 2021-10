LEILI METSALOOD | Värvide kuu oktoober

Sügis on värve täis selle päevani, mil madalad pilved taeva katavad, vihma kallama ja tuul raagus oksi rebima hakkab. Siis algab pikk pime aeg ja uus kevad on kaugel.

Mulle meeldib metsade vahel ringi sõita ning aeg-ajalt pöörata kõrvale kohtadesse, kus korra või paar aastas uudistamas käin ning muutusi jälgin. See koht pildil on üks selliseid – hiljuti lagedaks raiutud eramets on uuenemas nii istutatud mändide kui looduslikult kasvama läinud kaskedega.