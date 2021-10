Kalev Vilgats: Pärnu linnas on valikut ja võimalusi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Valimisööl avaldas EKRE esinumber Alar Laneman arvamust, et senine võimuliit (valimisliit Pärnu Ühendab, Keskerakond, EKRE) võiks jätkata. Reformierakonna esikandidaat Toomas Kivimägi kinnitas samal ööl, et kui neid koalitsiooni ei kaasata, siis uut silda ei tule, kuna hädavajalik on Reformierakonna oskusteave.

Teisipäeval selguski, et läbi hakkavad rääkima praeguse linnapea Romek Kosenkraniuse juhitav valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond ja Keskerakond. Võitja EKRE Pärnumaa piirkonnajuht Helle Kullerkupp nimetas võimuliidu ühe osalise tegevust reetmiseks ja lubas vastusamme.