Leili metsalood | Kohtumised händkakkudega

Ega inimene händkaku lendamist kuulegi, sest see on täiesti hääletu. Nagu vari. Nii on loodus selle linnu sulestiku kujundanud ja see võimaldab lihatoidulisel röövlinnul, kelleks kakud ka on, ootamatu rünnakuga saaki püüda. Toiduks on kakkudel kas hiired või väiksemad linnud. Kakk ei käi raibetel või jahijääke söömas, nagu paljud röövlinnud, kakud eelistavad elusooja lihatoitu.