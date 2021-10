UUSI SEADUSI | PIN-koode ID-kaardile ei saa, pittu antigeen-RTD või RT-PCR testiga ei lasta

Politsei tuletab meelde: kontrolli, kas tead oma dokumendi PIN-koode. Nimelt alates uuest aastast ei väljasta politsei- ja piirivalveamet (PPA) enam uusi PIN-koode neile dokumendi kasutajatele, kelle ID-kaart , elamisloakaart või digi-ID on välja antud enne 30.11.2018.

PPAst selgitati, et muudatus ei puuduta neid inimesi, kellel on dokumendi PIN-koodid teada või koodiümbrik kindlas kohas, et vajaduse korral PIN-koodid meelde tuletada. Koodiümbrik väljastatakse alati koos dokumendiga ning seda tuleb hoida turvaliselt. Nii saab oma dokumenti digitaalselt kasutada kuni dokumendi kehtivusaja lõpuni.