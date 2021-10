Marje Oona: usaldusväärseid tõendeid ivermektiini kasulikkusest COVID-19 ravis ja ennetuses pole

On olemas ka üks teine hästi koostatud meta-analüüs, kuid see on tagasi võetud, kuna üks selles uuringus ivermektiini suurt kasu näidanud uuring osutus võltsituks, loe siit.

On olnud veel mitmeid uuringuid, mis on justkui näidanud ivermektiinist suurt kasu, aga kahjuks on need lähemalt uurides osutunud võltsinguteks, vaata artikleid välismeedias:

Kahjuks on “teadusartiklite” pähe võimalik avaldada väga nõrku töid ning kui need juba veebi on jõudnud, võivad need saada tohutu leviku ja mõju.

Hea parasiidivastane ravim



Ivermektiin on väga hea parasiitide vastane ravim, mida kasutatakse veterinaarmeditsiinis. Ivermektiini kasutatakse ka inimestel, eelkõige troopilistes piirkondades parasitaarhaiguste ravis. Tavaliselt on siis ravikuuriks ühekordne ravimi annus (vastavalt kehakaalule) ning ravi võib korrata mingi teatud aja möödudes (nt pool aastat).

Ivermektiin on parasitaarhaiguste ravis tõhus ja suhteliselt ohutu, kuid loomulikult on igal ravimil kõrvaltoimed.

Ivermektiini nn COVID-19 protokollides aga soovitatakse suuri annuseid, pikemaajalist ravi või koguni regulaarset ravimi võtmist ja sellel muidugi ongi kõrvaltoimed, nii seedetrakti nähud, kesknärvisüsteemi häired kui ka nägemishäired.

Ivermektiini kasutus on kaasa toonud mürgistusi (loe siit), samuti on ivermektiinil võimalik mõju raseduse kulule ja loote arenguanomaaliate tekkele (loe siit).

Katseklaasi hiigelannuseid inimestel kasutada ei saa

Ivermektiini kasutus sai alguse ühest katseklaasiuuringust, kus katseklaasis olevale COVID-19 viiruskultuurile väga suures kontsentratsioonis ivermektiini lahus avaldas pärssivat mõju. See kontsentratsioon on aga ca 100-250 korda suurem, kui võimalik saavutada inimese organismis raviks lubatud annustega, ja kümneid kordi suurem, kui farmakokineetiliselt üleüldse on võimalik inimorganismis saavutada (loe siit).