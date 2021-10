Aasta põllumees 2021 on Pärnumaa lihaveisekasvataja Andres Vaan

Parima lihaveisekasvataja tiitli pälvis Andres Vaan eelmisel aastal. Topi talukarjas on 400 limusiini tõugu mahelihaveist, kes suviti hooldavad Matsalu looduskaitseala Kasari jõe kallastel. Maad kasutatakse 500 hektarit ja kasvatatakse ka teravilja.



Aastatega on Vaan aretanud ühe Eestimaa parema limusiini karja. Ta on toonud tõumaterjali oma karja aretuseks nii Saksamaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Rootsist kui Soomest ja on praegu tõusnud üheks suuremaks tõuloomade müüjaks Eestis.