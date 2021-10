Riina Maruštšak kutsus nii tarbijaid kui keskkonnakaitsjaid üles usaldama põllumeest, kes ei saa tegelikult elada keskkonna arvel ja säästab seda nagunii nii palju kui saab. "Maa, muld, vesi ja õhk on põllumehe jaoks äärmiselt olulised. Kui ta tahab oma talus edasi töötada ja toitu toota, on see talle endale elutähtis, loodust hoida!" ütles ta.