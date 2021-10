Hindrek Riikoja: käed eemale õdedest!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praeguses koroonalaines on see teema aktuaalsem kui kunagi varem viimase poolteise aasta jooksul. Küsimus ei ole enam ainult hooldekodudes. Kõrge haigestumus on seadnud tohutu surve alla meie haiglad, kus järjest enam piiratakse tavalist ravi. Selle käigus on paratamatu, et ravita jäävad ka koroonat mitte põdevad inimesed ning tõenäoliselt on mõnel juhul selle tagajärjed fataalsed.

Ja kui koroonasse nakatumise numbrid jätkavad tänases tõusutrendis, siis on peagi paratamatu seegi, et meie haiglad ei suuda enam aidata ka kõiki koroonapatsiente. Napib seadmeid, napib varustust. Aga eelkõige napib personali.