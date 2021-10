Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Pole võimalik,” oli üks vastanuist pessimistlik. “Ei saa nii, et ühe käega õhutad ja teisega lepitad.”

Üks lugejaist leidis, et inimesed võiks viha asemel praktiseerida kaastunnet. “See käib ka ajakirjanduse kohta.”

Teine arvas, et kui inimese kallal vahetpidamata tänitatakse, et kui loll ja saamatu ta on, siis varem või hiljem hakkabki ta sedamoodi käituma. “Valitsuse töö tulemus on nüüd tänavatel näha.”