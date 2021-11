Triinu Guerrini permakultuuri aed tutvustab uusi aiapidamisvõimalusi: maad ei pea tegelikult kaevama!

Sõna permakultuur on praeguseks ennast Eesti aiapidamistes juba natuke sisse töötanud. Aga sisu on ilmselt ikkagi veel võõras. Olen märganud küll, et inimesed siin-seal arutavad, et kas peaks proovima, kuidas see kergelt eksootilisena tunduv taimekasvatusmeetod töötab. Aga on selgelt tunda, et tõsiselt mõtlevad permakultuuri peenrale pigem ikkagi need inimesed, kes tahavad liikuda rohelisema eluviisi ja väiksema ökoloogilise jalajälje suunas. Ennekõike need, kes peavad niisugust liikumist üldse võimalikuks ja realistlikuks.