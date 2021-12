Kliendid veedavad Lõunakeskuses terveid päevi. Miks ometi?

Lõunakeskuse juht peab nende trumbiks asukohta. „Ühelt poolt oleme liikluse tuiksoonel, teiselt poolt on sihtgrupiks kogu Lõuna-Eesti. Lõunaeestlasel, kes elab Võru-, Põlva- või Valgamaal, on väga mugav meie juurde tulla. Ta saab auto ära parkida ja kõik ostud ühest kohast teha, kuhugi kaugemale polegi vaja minna. Lõunakeskus on kogu aeg olnud linn linnas,” ütles ta.

Teine asi on areng – nad pole jäänud liiga pikalt ühele kohale seisma, vaid on kogu aeg edasi arenenud. Juurde on tulnud palju erinevaid funktsioone, mis annab lisaväärtust, miks sinna minna.

Viimane laiendus on preagusest Mileedi majast teisel pool teed – IKEA, Atko ja Sotka maja. Sinna tuleb IKEA väljastuspunkt, mis avab uksed 25. novembril. Uutest tulijatest on tulemas Lidl, kes tuleb Mileedi majja Atko ja Sotka vanasse asukohta. „Kasvame ja areneme kogu aeg, nii et inimestel on põhjust siia ikka uuesti tulla,” kinnitas Jeedas.

Loe intervjuust, mida uut on Lõunakeskuses veel viimasel ajal tehtud ja mis on tulekul, aga ka sellest, kas e-poed suretavad kaubanduskeskused lähiajal välja.