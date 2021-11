Ökonomist Rasmus Kattai: seekordse majanduskriisi eripära on tarbijate suur ostuvõime

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Väga kiire hinnakasv on praegusel ajal eriti halb uudis, sest inimeste ebakindlus on pandeemia tõttu tavapärasest suurem ning tööpuudus pole veel tagasi kriisieelsele tasemele langenud. Lisaks on sel aastal palgad kasvanud aeglasemalt neil, kel sissetulek niigi väiksem ja tundlikkus hinnatõusu suhtes suurem.

Kui mõelda põhjuste peale, siis hinnakasv pole kiirenenud üksnes Eestis, vaid üle ilma. Laiemat hulka riike tabanud kallinemislaine osutab selgelt, et probleem ei seisne sel korral (vähemalt mitte ainult) selles, kuidas asjad on korraldatud Eestis, vaid meieni jõuab suur globaalne mõju. Seos on lihtne. Eesti on väga väikese majandusega riik ja me ei suuda kõike vajaminevat ise toota. Ligi pool tarbijakorvi sisust on imporditud, mis tähendab, et suur osa eluolu kallinemise põhjustest paikneb teisel pool riigipiiri.