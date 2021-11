Leili metsalood | Hall november toob pimeda aja mõtted

Koprad on kõrget veeseisu kasutades kaldalt põõsaid lõikamas käinud. Vesi jões on sogane, seda põhjustas nii sadu kui jõkke suubuvad kraavid. Olin jätnud kummikud jalga panemata ning ühel hetkel ei õnnestunud enam kuiva jalaga piki kaldaäärt edasi minna. Aga piisab paarist sajuta päevast, küll siis jälle saan.

Silmad otsisid metsasihtidel käies händkakku, keda viimasel ajal on vahel õnnestunud kohata. Seekord kahjuks meie teed kokku ei viinud. Ja mitte ainult kakuga, vaid isegi väikseid linde polnud kuulda ega näha. Miks küll on viimasel ajal linde nii väheks jäänud? Kuhu on kadunud varem nii tavalised musträstad, keda võis maapinnal sügislehti puistamas näha, sealt toidupoolist otsides? Miks jääb aasta-aastalt metsalinde vähemaks, miks hiljuti põllul peatuma jäänud laululuikede seas polnud ühtki noorlindu?