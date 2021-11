Endale üllatuseks kuulsin arutlust, kus oldi mures, et avalik liikumispiirang siseruumides – sõna „siseruumides” muidugi ei rõhutatud – ohustab aastavahetuse pidusid ja ilutulestikku. Tegu ei ole ju komandanditunniga. Kuuse alla peaks tohtima ikkagi minna ja seal kokku saada.

Üsna raske on mõista lubatud inimeste arvu piirangute tilgutamist. Jääb mulje, et tegelikku põhjust, miks taolisi nõudeid kehtestada, teavad vaid asjasse pühendatud kehtestajad. Kui nemadki.