Rootsi koolilapsed maiustavad Eesti maheveiste lihaga

„Liivimaa Lihaveis toidab lisaks Eesti koolidele ka Rootsi koole,” ütles Puutsa talu perenaine Airi Külvet, kes on lihaveisekasvatajaid koondava MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse liige. Neil on 84 rohumaaveise kvaliteedikavaga ühinenud kasvatajat, kes peavad oma loomi mahepõllumajanduse reegleid järgides.

Koroonaajal on rikkamates Euroopa riikides kasvanud nõudlus mahetoidu järele. Kui Eestis peetakse mahedalt pooli lihaveiseid, siis näiteks Hollandis ja Belgias on neid tunduvalt vähem. Nii ongi sealsete sööjate isu rahuldamiseks võimalik Eestist liha müüa. Samas pole siinsed lihaveisekasvatajad tundnud piisavalt riigi tuge ja on uute nõuete tõttu hakanud tootmist lõpetama.

Eesti koolitoidu puhul muutub mahetooraine osakaal aina suuremaks, samas on mahelihast piisavalt saada vaid veiseliha.