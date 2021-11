INTERVJUU | Aasta isa Ahto Vili: lapselapsed saavad meil laudalõhnad juurde

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ahto Vili on koos abikaasa Helvega üles kasvatanud tütar Mirjami ja poeg Madise ning peres on nüüd ka viis lapselast. „Tütrel on poisipõnnid Ralf ja Maru, poeg Madisel on poisid Marcel ja Martel ning tütar Mirell,“ loetleb värske aasta isa.

Miks just talle aasta isa tiitel anti, ei oska mees ise hinnata.

„Eks isana arvan ikka, et teen maailma parimat tööd,“ meenutab ta aegu, kus tuli end jagada pingelise põllumajanduse ja pereelu vahel. Muiates lisab ta, et pole olnud sugugi nii popp poiss, nagu praegu moes on.

„Elan ikka veel oma esimese naisega, ei ole naist vahetanud ja lapsed on ka kõik oma lapsed, kärgperega oleks kindlasti keerulisem olnud,“ nendib värske aasta isa.