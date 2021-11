Uulus tähistatakse tordi ja hapukurgiga! Esmakordselt ajaloos võitis aasta kooli tiitli pisike külakool

Uulu kool on eriliselt soe. Mitte radiaatorite huugamisest, vaid tunnetest. Uksele tervitama saabunud direktrissi Egle Rumbergi jooksevad kaks särasilmset juntsut vaat et pikali.

Randel Grünbaum, suur šokolaaditahvel pihus, teatab maiust Eglele ulatades: „See on aasta kooli tiitli võitmise eest!”

„Oi, aitäh, see on siis ju meile kõigile,” rõõmustab direktor. Hakkab kiitma ka teist mehehakatist nimega Oliver Salmu: „Sind ootab mu kabinetis šokolaad, tänutäheks, et su pere laenas koolile "Terevisiooni" saate jaoks laua.”

Just selle laua ees ja taga kuulutati Pärnumaa Uulu põhikool 5. novembril otse-eetris Eesti aasta kooliks, suunanäitajaks. Konkureeris 24 kooli, rahvahääletusel osalejaid oli 11 062. Uulu sai ligi 500 häält enam kui teiseks tulnud Tartu Tamme gümnaasium. Esmakordselt ajaloos oli tiitli võitjaks pisike külakool. Ja võit polnud sugugi juhuslik.