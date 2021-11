Maailmarändur Tanel Heinsalu õpetas varem seenehuvilisi Guatemalas, nüüd on ta see mees, kes teeb Läänemaal saepurust seeni. Nimelt on Heinsalu oma teadmiste-kogemuste najal rajanud Läänemaale Eesti Seenefarmi. Tema hõrgud ning tervislikud austerservikud ja lõvilakad jõuavad nii meie restoranide menüüsse kui ka ekspordiks Soome.

