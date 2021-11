Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kliimakonverentsi ajal olid nii Šotimaal kui ka mujal maailmas tänavad täis protestivaid keskkonnaaktiviste, kes nõudsid Euroopa Komisjoni kliimapaketis sätestatuist veelgi jõulisemate meetmete rakendamist. Samas on ettevõtjad juba jõudnud avaldada kartust, et rohepöörde tingimused on vähemalt Eesti jaoks liialt ambitsioonikad.

Ettevõtjad ei ole otsesõnu rohepöörde vastu, kuid leiavad, et eesmärgid on üle jõu käivad, nende poole püütakse liikuda liialt pikkade sammudega ja emotsioonidest kantuna, samas kui meetodid eesmärkide saavutamiseks pole veel lõpuni selgeks räägitud.