Õppusele kutsutud riigikaitsjad seavad piirile kolmekordsed traattõkked

Valitsus kutsus kolmapäeval 1684 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021, mille käigus ehitavad kogunejad ühe ülesandena ka ajutise piiritara rajatisi.

Siseminister Kristian Jaani kinnitas, et Eesti piiril on viivitusaed praeguseks juba ehitatud ligi 25 kilomeetrile. “Lisaõppekogunemise käigus rajatav ajutine tõke võimaldab füüsiliselt sulgeda kohad, kus ebaseadusliku piiriületuse tõenäosus on kõige suurem ning kus praegu puudub piiritaristu,” sõnas minister. Need tõkked tulevad sellistesse kohtadesse, kus paaril lähemal aastal varasemalt polnud piirirajatisi kavas ehitada.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti piir hästi valvatud ja hetkel otsest ohtu Eesti piirile ei ole.

Esmaspäeval leidis aset Saksamaa kantsleri kohusetäitja Angela Merkeli telefonikõne Aljaksandr Lukašenkaga. Lukašenka seisukohalt oli vestlus Saksamaa kantsleriga selge edu, sest Euroopa Liit pole teda pärast 2020. aastal toimunud valimisi Valgevene presidendina tunnustanud ja selle järel tal varem lääneriikide liidritega kõnelusi pole olnud.