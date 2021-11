Meditsiiniseente kasvatus on Eestis tõusuteel

Must pässik ehk chaga hakkab kasvama paarikümneaastastel kaskedel, esineb peamiselt segametsas. Musta pässiku ravivat ning põletikuvastast toimet kinnitavad lisaks rahvameditsiinile erinevad teadusuuringud. Chaga sisaldab näiteks B-vitamiini, flavonoide, fenoole, vaske, kaltsiumi, kaaliumi, mangaani, tsinki ja rauda. Pässiku teed ja ekstraktid on toonust tõstvad, immuun- ja närvisüsteemi tugevdavad. Eesti suurim chaga-kasvatuse ettevõte Chaga OÜ on koostöös erametsaomanikega rajanud meie metsadesse hulgaliselt chaga-istandusi, et kohaneda kasvava nõudlusega.

OÜ Scandic Organic toodab peamiselt Jaapanist toodud ja Soomes arendatud šiitake seeni kõrgtehnoloogilistes mobiilsetes konteinerites. Šiitake on sadu aastaid kasutusel olnud Korea, Hiina, Jaapani ja Ida-Venemaa rahvameditsiinis ning seetõttu on uuritud ka, kas šiitakel on teaduslikult tõestatud meditsiinilised omadused. On leitud, et šiitakes leidub aineid, mida kasutatakse kasvajate ja põletike ravis. Šiitake seened tugevdavad immuunsüsteemi, vähendavad stressi; arvatakse, et nende söömine aeglustab vananemist. See firma müüb ka austerservikuid, samuti šiitake-, chaga- ja lõvilakatinktuure.