Hetkel on Euroopa ja maailma mastaabis arutlusel, kas Angela Merkel peab Aleksandr Lukašenkaga telefoni teel läbirääkimisi või püüab aidata Poola ja Valgevene piiril tekitatud olukorda lahendada. Kas ta helistades tunnustab diktaatorit, kes oma rahva tahte vastu hakates mõistis ennast boikotti? Maailm räägib, diktaator on rahul. Ja pole suurt vahet, et Angela räägib, kasutades pöördumisel sõna härra, mitte ei ütle austatud riigijuht.

Sõna jõud on suur.