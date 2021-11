Leili metsalood | Talvine seeneaeg on käes

Pean tunnistama, et keskmisest suurema seenesõbrana pole ma siiani puidu-sametkõrgeseid korjanud ja toiduks tarvitanud. Mitte et oleksin kartnud, pigem siiski seepärast, et pole raatsinud raagus puult talviseid tüvekaunistusi maha lõigata. Kui ilmad väga külmaks ei lähe, kasvab kollaseid puuseeni tüvele aina juurde ja neid saab jõuluajalgi imetleda. Kahjuks on seenkaunistustega jalakas aga määratud pöördumatule hukule.