Trivimi Velliste isamaaline numeroloogia: 30. november 2021 on omariikluse tänupäev

Oleme harjunud rääkima Eesti riigist kui noorest riigist. See on eksitav. Enamik maailma riike on meist nooremad. Oleme vana riik! Meie mõtteviisi on küllap mõjutanud taju, et ka riigirahvana oleme väga kaua olnud võõra kanna all. Esimene vabaduse aeg kestis umbes 22 aastat, siis tuli väga pikk paus ja nüüd oleme jälle veidi üle 30 aasta vabad olnud. Kokku niisiis 52 aastat Eesti Vabariigi vabadusepõlve.

Aga kui valmistume mõttes oma riigi 104. sünnipäevaks eeloleval talvel, siis kerkib keelele küsimus: mida tähendab 104 jagatud kahega? Kas oleme olnud okupeeritud Eesti Vabariik ja vaba riik ühekaua? Täpne arvestus, päevade hoolikas loendamine näitab, et murdehetk saabub õige varsti. 30. novembril 2021 saab meie riigi vabana elatud päevade arv ühe võrra suuremaks kõikide okupatsioonide all elatud päevade koguarvust.