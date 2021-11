Argo Ideon: katuseraha jagamise mõte on hajutada tähelepanu sellelt, mis eelarvega tegelikult juhtub

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Poliitikas ja selle kommenteerijate seas tekitab igal sügisel kirgi nn katuseraha, mis on konkreetsete parlamendisaadikute otsustada jäetav osa riigieelarvest. Tänavu on jagamiseks kolm miljonit eurot ehk umbes 0,02% kogu summast. Tühine pisku võrreldes Eesti riigi kõigi kuludega. Aga muidugi on igale saadikule otsustamiseks langev 30 000 eurot ühe tavainimese vaatest suur rahakuhi. Paljudel meist ei ole isegi pensionieaks nii palju kogutud.

Eks see tingibki risti vastukäiva suhtumise sellesse rahajagamisse. See, mis toimub riigieelarve põhiosas sadade miljonitega, on aja jooksul tehtud nähtamatuks ja hoomamatuks. Mere kaldal seistes ei saa ülevaadet tervest veeväljast, veel vähem, mis toimub allpool pinda. Aga üksikuid laineid saab uurida küll. Kusagil seal vahuste säbrude keskel hõljubki vettinud kohvrike, ports katuseraha sees.