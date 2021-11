Argo Ideon: kelle palk ei tõuse, jääb iga päev vaesemaks

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Võib-olla tööandja arvabki, et kes ei küsi, see on palgaga rahul? 2019. aastal tehtud Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse uuring ütles, et eestlased ei küsi endale ise palka juurde, vaid vahetavad palgatõusu nimel pigem töökohta. Eestis kipub palga küsimine olema tabuteema.

Üks karjäärinõustaja rääkis Maalehe ajakirjanikule, et tema poole on pöördunud 40–50aastased inimesed, kes pole mitte kunagi ise palka juurde küsinud, töötavad kümme aastat sama palgaga, ja kõik. Mõnel vähendati eelmise kriisi ajal palka ja pole veel sedagi tagasi saanud. Kui inimene aga lõpuks on töökohta vahetanud, siis selgunud, et samas valdkonnas, aga lihtsalt teises ettevõttes on tema palk isegi kaks korda suurem. Selles valguses näib, et kui mõistlikus tempos palgatõusu saavutamiseks peab otsima uut töökohta, on n-ö vana tööandja ilmselt oma töötasupoliitikaga läbi kukkunud.