Külavanem: IKEA paneb Tallinnast Kurna külla tasuta bussi käima

Praegu on ühistranspordiga ühendus Tallinna ja Kurna vahel tulevasse poodi minekuks üsna ebasoodne: bussid 116 ja 164 sõidavad Kurna teele ja peatuvad seal sisuliselt lageda põllu ääres, mis jääb tulevasest kaubakeskusest kaugele eemale ja nõuab pikemat jalgsirännakut. Jalakäijal tuleks poodi jõudmiseks ka ületada suur maantee.

Rae valla suhtekorraldaja Reti Meema lisas, et IKEAl on ühistranspordi küsimuse lahendamiseks palgatud eraldi inimene, kes antud projektiga tegeleb. “Vald korraldab ühistransporti ainult oma territooriumil, küll aga on huvi IKEA vastu pigem teistel omavalitsustel.”

IKEA Baltikumi korporatiivkommunikatsiooni juht Renata Dantė andis Maalehe küsimusele Kurnasse rajatava kaubamaja ühistranspordi ühenduse kohta üldise vastuse, millest eraldi bussiliikluse lubadust välja lugeda ei saa. “IKEA kauplust praegu ehitatakse ja praegu on vara arutada võimalikke ühistranspordiühendusi või bussigraafikuid,” ütles Dantė.