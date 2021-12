50 aastat vana piparkoogitaina retsept: imemaitsev, ohtlik valmistada ja koos kõigi allergeenidega

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eeltööd piparkoogitaina valmistamiseks on lõhnaküllased: kõik maitseained tuleb uhmris korralikult peeneks hõõruda. Kui uhmrit pole käepärast, teeb sama töö ära kohviveski. Muidugi võiks osta valmis jahvatatud maitseaineid, aga minu hinnangul ei saa tulemus siis nii hea. Tasub lähtuda sellest, et mõnda maitseainet pole ka väga lihtne ise peenestada: kaneeli ostke siiski jahvatatud kujul. Tasub tähele panna, et jahvatatud kardemon on müügil väga erineva jämedusega. Taina sisse soovitan panna veidi peenema jahvatusega variandi või siis jämedam ise korra üle peenestada. Vastasel juhul võivad ebameeldivalt suured terakesed hamba alla sattuda. Ka maitsete ühtlustumine ei pruugi olenemata taina laagerdumisajast olla nii hea, kui ootasime.

Järgmine samm võib olla lausa ohtlik – kilo suhkrut tuleb karamelliseerida.