Vano Allsalu on eesti kunsti teenekamaid abstraktseid maalikunstnikke. Kunstiajaloos on figuratiivse ja abstraktse kunsti vahel peetud mehiseid märuleid. Figuratiivse kunsti enesestmõistetav eelisseisund pole sealjuures sugugi üldkehtiv. Leidub hulk tsivilisatsioone, kus just abstraktsioon on kunsti enesestmõistetav vorm. Moodsa kunsti kontekstis sündis abstraktsionism siiski alternatiivina lääne kultuuri aastasadu ainuvalitsenud figuratiivsele kunstile. Tuntud müüdi kohaselt „avastas“ abstraktse kunsti Vassili Kandinsky, kui märkas oma ateljee seina ääres seninägematult kaunist maali, millel puudus äratuntav sisu. Hetke möödudes taipas kunstnik, et vaatleb omaenda tööd, mille on külje peale asetanud.