Linnateatri peanäitejuht Uku Uusberg taastas oma 2018. aastal Põrgulaval esietendunud näidendi „Põhjas”. Sisuliselt on tegu uuslavastusega. Salme kultuurikeskuse suur lava ja Indrek Sammuli mängitud Lukaa muudavad lavastuse ja sealsete öömajaliste elu veel selgemalt traagiliseks.

Uku Uusberg ei tee peanäitejuhina oma elu kergemaks, luues „Põhjas” uusversiooni. Lavastuse temperatuur ja rütmid, lugude jutustamise kunst on tähelepanuväärne. Võib arvata, et see on Uusbergi teatri veel kõrgemale lendamise soovi alguspunkt. „Põhjas” annab usu, et see on võimalik.

Seda lugu, mille mängisid Helena Merzin ja Alo Kõrve, on sõltuvalt vanusest ja elukogemusest võimalik näha omamoodi.