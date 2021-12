Maantee äärne elanik: tualettide eemaldamine on naeruväärne, neid on niigi vähe. Mu aia taga tehakse massiliselt “metsapeatusi” ja see on alandav

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tallinna–Tartu maantee ääres, mõni kilomeeter enne Anna küla, seisab punakaspruun maja. Kogu krunt on piiratud vana võrkaiaga. Teeäärsele küljele on lisaks tõmmatud ka kolme meetri kõrgune koormakate.

“Naabrid küsisid, kas ma hakkan ehitama. Ei hakka ehitama. Ega see eriti viisakas välja näe, aga ma ei saanud enam muud moodi siin elada,” sõnab majaperemees Rein Pajumets.

65aastane Pajumets on selles majas elanud terve elu. Tänavu kevadel sai tal lõpuks mõõt täis inimestest, kes tema aia taga auto kinni peavad, et kiire metsapeatus teha.

“Esmapilgul võib see ju tunduda naljakana. Et on alles vanamehel mured. Aga pikapeale tüütab ära. Kuidagi alandav on. Naabrid mõistavad mind, nemad ka näevad, kuidas autod ühtepuhku peatuvad.”