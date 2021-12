Omikrontüve kohta pole veel teada, kui ohtlik ta on ja kuidas vaktsiinile allub

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eestis on endiselt valdav deltatüvi, kuid meilgi tuntakse muret selle üle, kas pandeemia saab omikrontüve tõttu sisse uue hoo. Üle maailma otsitakse praegu vastust küsimustele, kas see põhjustab suuremat haigestumist ja kas vaktsiinide mõju on omikrontüvele väiksem.

Esialgsed andmed Lõuna-Aafrikast, kus tüvi on seni kõige laiemalt levinud, näitavad, et omikron nakatab kergemini neid, kes on koroonaviirust juba põdenud või kelle vaktsineerimisest on möödas üle viie kuu. Praegu ei saa veel öelda, et uus tüvi oleks ohtlikum või põhjustaks raskemat haigestumist kui deltatüvi, mis levis väga kiiresti kõikjale üle maailma.