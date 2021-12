Mida teha, et torud lõhki ei külmuks?

Suuremaid miinuskraade on Eestimaa näinud vaid üksikud päevad, kuid juba esineb probleeme torustike külmumisega. See olukord võib vägagi kalliks maksma minna, parem on probleeme juba eos vältida. Eriti oluline on alljärgnevat lugeda neil, kellel torustikuga varemgi muresid olnud.