Vaata, millised viinerid on E-aineid täis ja millised on kõige naturaalsemad

Palusime appi Fuudishi toidupolitseiniku ja toitumisterapeudi Marianne Grechko. Võrdlesime viinerite liha- ja E-ainete sisaldust ning hinda.

“Paljud neist E-ainetest ei ole eluohtlikud, kuid puuduvad uuringud, kuidas need ained võivad pika aja jooksul meie keha ja tervist mõjutada. Kas nad ladestuvad või kahjustavad meie kõhus olevat mikrobioomi,” rääkis Grechko.

Rakvere viiner on aastakümneid olnud nii Eestis kui Lätis enim ostetud viiner. Ka hind on soodne – 4,40 €/kg. Samas on selle lihasisaldus ainult 55% ning sinna on lisatud ka viis lisaainet. Mis need on ja mida sisaldavad teised populaarsed viinerid, loe artiklist. Seal on kirjas ka toidutööstuste selgitused, miks E-aineid kasutatakse.