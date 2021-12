Kuidas Suurbritannias hästi teenida: nädalane tööamps toitlustuses võib tuua Eesti keskmise palga

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Inglismaal elav eestlane Margus räägib, et toitlustuses töötamine on praegu suurepärane elatusallikas. “Tõeline kommunistlik utoopia – töötasin sel nädalal ühe toitlustusfirma heaks ja teenisin nädalaga üle 1200 naela (oktoobris oli Suurbritannia mediaanpalk kuus pisut üle 2000 naela – toim). Töötunnid olid mõistlikud ja ülesanded lausa meditatiivsed – pesin salatilehti ja täitsin muid lihtsamaid ülesandeid. Tuleb välja, et Brexit on toitlustussektori töötajate olukorda igati paremaks muutnud.”

Palk ongi see, millega toiduvaldkonna ettevõtted töötajaid praegu meelitavad.

Ühendkuningriigi suurimal kalkuniliha tootjal ja tarnijal Bernard Matthewsil õnnestus hooajaliste viisadega värvata umbes 900 uut inimest Mandri-Euroopast. Lisaks tuldi töökäte leidmiseks välja suure jõulukampaaniaga.

“On suur risk, et me ei suuda sel aastal piisavalt kalkuneid toota... Kandideeri tööle ja aita meil päästa jõulud,” kuulutab ettevõte. Kampaania “Aita päästa jõulud” raames pakub kalkunitootja kõigile uutele ja vanadele töötajatele boonusskeemi, millega on võimalik lisaks tavalisele töötasule teenida veel kuni 1300 eurot kuus. Peale selle lubatakse jõuluõhtuks tasuta defitsiitset kalkunit.