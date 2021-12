Kodudes tekkivates biojäätmetest saaks toota kliimasõbralikku biogaasi. Kui ainult kogumissüsteem järele tuleks

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kliimaeesmärkide saavutamisel on oluline roll täita põllumajandusel, sh loomakasvatusel, sest farmide süsinikuheide on praegu vägagi arvestatav. Ühel või teisel moel on vajadus farmidest lähtuvat heidet kinni püüda. Ettevõtted, kes seda vähendada ei suuda, peavad oma emissioonikogused kinni maksma või loomade arvu kõvasti kahandama.

Riik näeb biometaani tootmist rohepöörde ja keskkonnasäästu kindla osana. Eestis on praegu kaks põhiliselt põllumajandusliku biometaani tootmisega tegelevat ettevõtete gruppi – OÜ Eesti Biogaas ja OÜ Biometaan.

Praegu baseerub rohegaasi tootmine suuresti sõnnikul, kuid biogaasi saab toota ka kodudes tekkivatest biojäätmetest.