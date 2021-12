Kui tippida interneti pildiotsingusse „Die Hard Christmas ornament”, avaneb terve galerii sellistest jõuluehetest. Kes selle mõtte peale esimest korda tuli, on nüüd kardetavasti juba võimatu tuvastada. Laisemal „Visa hinge” fännil on võimalik ehe osta näiteks etsy.com lehelt (hinnad ulatuvad mõneteisest mõnekümne kroonini pluss saatekulu). Osavate näppude omanikule aga ei valmista tegelikult mingit raskust John McClane ise ventilatsioonišahti toppida ja miks mitte ka sõpradele kingiks neid die-hard-šahtikesi rohkemgi meisterdada. Õpetame täpselt, kuidas see käib!