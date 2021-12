Uus lugudesari METSAKOOL | Miks osa ümarpuitu läheb kütteks?

false

Graafika: Anna Plukk

Viimase aastaraamatu Mets andmetel moodustasid 2019. aastal Eestis müüdud puidust palgid 47%, paberipuit 33%, küttepuit 16% ning hakkpuit 5%. Kui keegi väidab, et pool või rohkemgi raiutavast puidust läheb kütteks, on see vale.

Kõige kvaliteetsemast piisava jämedusega puidust saavad palgid, millest tehakse vajalikku materjali ehituse ja mööblitööstuse jaoks. Kui kvaliteet on madalam, võib materjal sobida paberitööstusse, kuid sealgi on oma nõudmised. Küttesse läheb kõik see, mis üle jääb.

Küttepuit jaguneb halupuudeks, hakkpuiduks ja materjaliks, mis hakitakse ning pressitakse brikettideks või graanuliteks. Ka puitlaastplaatide ning grillsöe tootjad kasutavad sama toorainet.

Küttesse määratakse ümarpuit alati sellepärast, et ta muuks ei kõlba. Põhjuseid on tavaliselt rohkem kui üks.

Liiga kuiv puit. Paberipuu peab olema toores, s.t hiljuti raiutud ja mitte liiga kaua seisnud. Metsakuiv või kaua seisnud materjal sobib hästi küttesse.

Puuliik. Kõik puuliigid, mis ei sobi paberi tegemiseks ja mingitel põhjustel ka palgiks, lähevad kütteks. Paberit saab teha Eestis kasvavatest puudeliikidest haavast, kasest, kuusest ja männist. Teised puuliigid ei sobi praeguse tehnoloogiaga paberitööstusele oma keemilise koostise ja füüsikaliste omaduste poolest.

Tüve kuju. Paberipuu ei tohi olla väga kõver ega selliste kahjustustega, mis takistavad masinaga koorimist, kuna puukoor paberimassi ei sobi. Samuti ei mahu paberimasinatesse ega saeraamile järsult jämenevad või muidu ebakorrapärased tüved.

Okslikkus. Palgipuu muudab oksarohkus nõrgaks. Kui puul on palju jämedaid oksi, siis on tavaliselt nende seas ka selliseid, mis on mädanikuga. Samuti võivad oksakohad olla olenevalt kujust ja suurusest sellised, mis takistavad puu koorimist paberimassi tegemiseks ning ka sellised on kasutatavad küttena.