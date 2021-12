Diislipetistele päitsed pähe - uue seaduse järgi ei saa enam nii lihtsalt erimärgistatud kütust osta

Kaks aastat väldanud eriotstarbelise diislikütuse kasutamise ja kasutajate kohta peetud arutelud on jõudnud lõpusirgele.

Põllumajandus- ja kalandussektoris võib kasutada erimärgistatud diislikütust, millele kohaldub tavadiisliga võrreldes soodsam aktsiismäär. Probleem on selles, et seda kütust on üsna lihtne osta, mistõttu on viimase 20 aasta jooksul seda rohkelt kasutanud ka isikud, kes pole seotud põllumajanduse ega kalandusega.

„Seetõttu on riigil igal aastal saamata jäänud mitu miljonit eurot aktsiisitulu. Maksu- ja tolliameti andmetel oli see summa näiteks 2020. aastal 1,63 miljonit ning 2019. aastal 2,18 miljonit eurot,” selgitas maaeluminister Urmas Kruuse.

Ministri sõnul saavad seadusemuudatuse kohaselt eriotstarbelise diislikütuse ostu õiguse