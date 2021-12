On üks kindel põhjus, miks just Kristjan Sepa kasvatatud kuused püsivad kõige paremini ilusad

“Sõbrad saadavad mulle jõulude eel päris palju kuusepilte, et näe, valisin kaubanduskeskuse platsilt nüüd sellise puu välja – mis sa arvad? Mul tuleb üsna tihti teatada, et vaata, osa okkaid on juba praegu maha kukkunud. Kui selline koju viia, siis nädala pärast võib puu lausa paljas olla,” sõnab Valgamaal kuuseistandust pidav Kristjan Sepp.