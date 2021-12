Leili metsalood | Leidsin metsast jõulutordi

Metsas võib peale okaspuude - kuuskede, kadakate ja männipuude ning maad katva sambla näha teisi rohelisi taimi ka talvisel ajal, olgu selleks näiteks õhukesest lumekattest välja turritav igihaljas ungrukold või kivirahnul laiutav kivi-imar. Ega viimaseid just igal sammul metsas kohtagi, aga kui kord on olnud õnn neid märgata, tasub koht meelde jätta, et mõnikord uuesti vaatama minna. Kasvõi talvel ja kuniks vana mets seal ikka alles on.