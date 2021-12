Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu tegevjuht Eve Rebane ütleb, et PEFC soovib uuendada oma jätkusuutliku metsamajandamise standardit ning suunata seda senisest veelgi enam bioloogilise mitmekesisuse kaitsele nii, et metsa majandamisele ei saaks ette heita ökoloogiliste väärtuste hävitamist või metsa struktuuri vaesemaks muutmist.

Ta loodab, et standardi uus redaktsioon saab kinnitatud järgmise aasta alguses ning seejärel lubab Rebane korraldada ka mitmeid, seda metsaomanikele, metsatööde teostajatele ja puidutööstustele täpsemalt tutvustavaid seminare.