Energiahindade tõus toob uuel aasta kaasa piima ja liha märkimisväärse kallinemise

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Piimatooted on kallinenud ja kallinevad ka järgmisel aastal,” ütles Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov. Peamise põhjusena nimetas ta aga mitte elektri, vaid hoopis toorpiima hinna tõusu – aastaga 20%. Ta tõdes, et piima kokkuostuhind on olnud väga madal ja nüüd liigub see õiglasemale tasemele.

Energia hinnatõus mõjutab loomulikult ka. Ühelt poolt tõstab see piimafarmide kulusid ja piima hinda, teisalt aga kergitab ka tööstuse kulusid ja lõpptoote hinda. “Elektri hind ei ole mitte ainult kallis, vaid lausa inetu. Järgmisel aastal maksame 1,5–2 miljonit eurot rohkem,” hindas Solovjov.

Ka teiste tööstuste esindajad toovad välja selle, kui palju elektri ja gaasi kallinemine toodete hindu mõjutab.