JAHMATAV STATISTIKA | Eestis on aastaga surnud keskmise linna jagu inimesi rohkem

Krista Fischeri sõnul tuleneb tänavune liigsuremus eelkõige COVID-19 surmadest, kuid mõnisada surma on põhjustanud ka ilm. Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov tõi esile, et COVID-19 põhjustatud liigsuremuse kõrval võivad suremusele tooni anda ka teistsugused patsiendid.

Piltlikult võib öelda, et Eestist on sellel aastal kadunud terve linnatäis inimesi rohkem kui eelmisel aastal. Aga vaadates möödunud aastatele on põhjust ka rõõmustada. Selgitame kõike lähemalt.