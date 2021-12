Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Viimaste elanike väljakolimisest on vaevalt nädal, hooned veel soojad, ustel nimesildid. Praegused ja endised töötajad valmistuvad lõpupeoks, laudadel on mandariinid, sätitakse taldrikuid. Õhus on nostalgiat, kuid mitte kurbust.

Sõmera Kodu sulgemine ei ole läinud vaikselt ja rahulikult, vastuseis oli aastaid häälekas, arusaamatusi ja seletamist palju.

Kõik ju toimib, milleks seda lõhkuda?