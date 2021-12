Miks nisu nii paljude inimeste tervisele halvasti mõjub? Kas saiasöömine tuleb lõpetada?

Nisu head küpsetusomadused tulenevad gluteenist, millest räägitakse rahva seas väga hirmutavaid lugusid.

Nisujahust tehtud taignas toimub pärmi või juuretise kaasabil käärimine, kus eraldub süsihappegaas. Gluteenil on omadus koos tärklisega moodustada võrgustik, mis selle gaasi toimel kergitatud saiapätsi ilusasti koos hoiab. Kui nisujahus gluteeni ei oleks, vajuks päts kokku.

Kui aga gluteeni seedimisega on probleeme, võib see tekitada mitmesuguseid muresid. Varem sellistest muredest ei räägitud. Kas põhjus on selles, et viimastel aastakümnetel on aretatud suurema gluteenisisaldusega nisusorte? Või süüakse rohkem valget saia? Või on tsöliaakia diagnoosimine arenenud? Või on asi selles, et gluteeni lisatakse paljudesse toitudesse, alates leivast ja lõpetades vorstidega?