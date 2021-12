Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kas te teate, kust mesilane vaha saab?” küsib parim kutseõpetaja ning aasta mesinik Valmar Lutsar. Selgub, et vastus “korjab lilledest” pole õige. Mesilane töötleb nektari vahaks vahanäärmetega ja vaha asub tal ribadena kõhu all. “Selleks et saada üks kilo mesilasvaha, on vaja 3–4 miljonit sellist riba,” selgitab Lutsar.