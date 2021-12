Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ju teavad kõik tänu Jaroslav Hašekile tuntuks saanud ütlust, et maakera sees on veel teine maakera, mis on suurem kui välimine. Teatud mööndusega, aga täiesti irooniavabalt võib seda mõtet laiendada Päikesesüsteemile. Nii mõnedki planeedid koos kõigi oma kaaslaste, rõngaste ja muu juurdekuuluvaga moodustavad süsteemi, mis detailides on keerukam kui terve Päikesesüsteem suures plaanis. Kõige silmatorkavam neist on Saturn, mida tänavusel jõuluajal paar-kolm tundi pärast päikeseloojangut madalal edelataevas ka näha võib – kui maised pilved loa annavad.