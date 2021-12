NIPP | Nii valmistate prae juurde maailma parimad ahjukartulid

Ahjukartulid on jõululaual kindlasti omal kohal. Kuidas neid valmistada selliselt, et kartulid oleksid kuldselt krõbedad ja seest muredad? Ideaalsete ahjukartulite tegemiseks on tegelikult mitmeid eelduseid, aga vaid üks neist on kindel reegel, ilma milleta toit ei õnnestu.